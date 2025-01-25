Дубль Адамса принес «Торино» победу над «Кальяри»

«Торино» выиграл у «Кальяри» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Олимпико». Туринская команда прервала свою серию из четырех ничьих.

На 6-й минуте шотландский форвард Че Адамс открыл счет. В начале второго тайма он оформил дубль.

«Торино» набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Кальяри» остался на 14-й строчке — 21 очко.