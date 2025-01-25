Дубль Адамса принес «Торино» победу над «Кальяри»
«Торино» выиграл у «Кальяри» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Олимпико». Туринская команда прервала свою серию из четырех ничьих.
На 6-й минуте шотландский форвард Че Адамс открыл счет. В начале второго тайма он оформил дубль.
«Торино» набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Кальяри» остался на 14-й строчке — 21 очко.
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|
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|20
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|5
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|47
|
3
|Аталанта
|21
|13
|4
|4
|46-24
|43
|
4
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|21
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|39
|
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|
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|
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|
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|Комо
|21
|5
|7
|9
|26-34
|22
|
14
|Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|
15
|Лечче
|21
|5
|5
|11
|15-36
|20
|
16
|Парма
|21
|4
|8
|9
|26-36
|20
|
17
|Эмполи
|21
|4
|8
|9
|20-28
|20
|
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|21
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|
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|24.01
|22:45
|
Торино – Кальяри
|2 : 0
|25.01
|17:00
|
Комо – Аталанта
|- : -
|25.01
|20:00
|
Наполи – Ювентус
|- : -
|25.01
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|- : -
|26.01
|14:30
|
Милан – Парма
|- : -
|26.01
|17:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|26.01
|20:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|26.01
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
|27.01
|20:30
|
Венеция – Верона
|- : -
|27.01
|22:45
|
Дженоа – Монца
|- : -
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|Г
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Аталанта
|14
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
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|П
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Нуну Тавареш
Лацио
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Сулейман Исак Туре
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|2
|2
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|2
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