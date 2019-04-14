10:20 | Футбол — Италия

"Торино" – "Кальяри": видеотрансляция матча в 13.30

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В матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 14 апреля, "Торино" принимает "Кальяри".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Торино" – "Кальяри" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало в 13.30 (время московское).

Торино - Кальяри

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей

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