«Кальяри» в гостях обыграл «Торино»

«Кальяри» победил «Торино» в матче серии А

«Кальяри» одержал победу над «Торино» (2:1) в матче 27-го тура серии А.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине.

В составе гостей забитыми мячами отметились Рауль Белланова и Алессандро Дейола. У хозяев единственный гол на счету Андреа Белотти.

Таким образом, «Кальяри» набрал 25 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» с 33 баллами остался 11-й позиции.