«Кальяри» в гостях обыграл «Торино»
«Кальяри» победил «Торино» в матче серии А
«Кальяри» одержал победу над «Торино» (2:1) в матче 27-го тура серии А.
Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине.
В составе гостей забитыми мячами отметились Рауль Белланова и Алессандро Дейола. У хозяев единственный гол на счету Андреа Белотти.
Таким образом, «Кальяри» набрал 25 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» с 33 баллами остался 11-й позиции.
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|4
|53-29
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|
2
|Интер
|26
|16
|7
|3
|55-22
|55
|
3
|Наполи
|26
|16
|6
|4
|47-18
|54
|
4
|Ювентус
|27
|14
|8
|5
|41-25
|50
|
5
|Аталанта
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|12
|8
|5
|46-30
|44
|
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|7
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|43
|
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|45-36
|42
|
8
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|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|
9
|Верона
|26
|10
|7
|9
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|37
|
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|9
|9
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|
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|26
|9
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|33
|
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|Болонья
|26
|9
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|32-42
|32
|
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|Эмполи
|27
|8
|7
|12
|40-53
|31
|
14
|Удинезе
|26
|6
|11
|9
|35-42
|29
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|26
|7
|5
|14
|28-48
|26
|
17
|Кальяри
|27
|5
|10
|12
|28-48
|25
|
18
|Венеция
|25
|5
|7
|13
|23-44
|22
|
19
|Дженоа
|27
|1
|14
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|
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|Салернитана
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|25.02
|20:45
|
Милан – Удинезе
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Дженоа – Интер
|0 : 0
|26.02
|17:05
|
Салернитана – Болонья
|1 : 1
|26.02
|20:05
|
Эмполи – Ювентус
|2 : 3
|26.02
|22:50
|
Сассуоло – Фиорентина
|2 : 1
|27.02
|14:35
|
Торино – Кальяри
|1 : 2
|27.02
|17:05
|
Верона – Венеция
|- : -
|27.02
|20:05
|
Специя – Рома
|- : -
|27.02
|22:50
|
Лацио – Наполи
|- : -
|28.02
|22:50
|
Аталанта – Сампдория
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