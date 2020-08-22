«Торино» интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс», на которого ранее претендовал ЦСКА

«Торино» проявляет интерес к полузащитнику «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вере. Президент аргентинского клуба отметил, что итальянцы уже сделали предложение по игроку, но оно не устроила команду, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Торино» предлагает за игрока 6 миллионов евро, но аргентинская сторона хочет получить 10 миллионов.

Ранее клуб получал предложение от ЦСКА, которое также было отвергнуто, так как московский клуб был готов заплатить только 5 миллионов.

Контракт 20-летнего Веры рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 хавбек принял участие в 17 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.