«Интер» обыграл «Торино»

«Интер» на выезде обыграл «Торино» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У гостей голы забили Никола Залевски и Кристьян Аслани.

«Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А с 77 очками. «Торино» идет на 11-й строчке с 44 очками.