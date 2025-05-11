«Торино» — «Интер»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
«Торино» и «Интер» встретятся в матче чемпионата Италии
«Торино» и «Интер» встречаются в матче 36-го тура итальянской серии А в воскресенье, 11 мая. Игра на стадионе «Олимпико Гранде» в Турине начинается в 19.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Торино» — «Интер» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч показывает канал «Матч! Футбол 1», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии — 74 очка с отставанием от «Наполи» в три балла. «Торино» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 44 очками.
