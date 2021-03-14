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«Интер» в гостях победил «Торино», Лукаку и Лаутаро забили по голу

19:01
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«Интер» одержал победу над «Торино» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 2:1.

«Интер» с 65 очками лидирует в турнирной таблице серии А, опережая на девять баллов идущий вторым «Милан», который имеет игру в запасе. «Торино» с 20 очками располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

27-й тур

«Торино» — «Интер» — 1:2 (0:0)

Голы: Лукаку, 62 — с пенальти (0:1). Санабрия, 70 (1:1). Мартинес, 85 (1:2).

«Торино»: Сиригу, Мурру (Ансальди, 67), Иццо, Войвода (Гояк, 90+1), Лянко, Бремер, Базелли (Линетти, 49), Мандрагора, Лукич, Верди (Дзадза, 67), Санабрия (Белотти, 89).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Брозович (Санчес, 81), Гальярдини (Янг, 56), Барелла, Хакими (Дармиан, 88), Перишич (Эриксен, 56), Лукаку, Мартинес (Весино, 89).

Предупреждение: Гальярдини, 53.

Судья: Валери (Италия).

14 марта. Турин. Стадион Олимпийский.

«Парма» — «Рома» — 2:0 (1:0)

Голы: Михайла, 9 (1:0). Эрнани, 55 — с пенальти (2:0).

«Парма»: Сепе, Бани, Конти (Лаурини, 82), Пеццелла, Осорио, Куртич, Бругман, Эрнани (Грасси, 72), Пелле (Зиркзе, 61), Ман, Михайла (Карамо, 82).

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Бруну Перес (Рейнолдс, 60), Манчини, Кумбулла (Кристанте, 59), Роджер Ибаньес, Пеллегрини (Диавара, 79), Вильяр (Майораль, 79), Джеко, Педро (Перес, 60), Эль-Шаарави.

Предупреждения: Осорио, 23. Бруну Перес, 32. Пеллегрини, 54. Эрнани, 66. Джеко, 69. Грасси, 90+1.

Судья: Пиччинини (Италия).

14 марта. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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