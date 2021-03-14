«Интер» в гостях победил «Торино», Лукаку и Лаутаро забили по голу
«Интер» одержал победу над «Торино» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 2:1.
«Интер» с 65 очками лидирует в турнирной таблице серии А, опережая на девять баллов идущий вторым «Милан», который имеет игру в запасе. «Торино» с 20 очками располагается на 18-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
27-й тур
«Торино» — «Интер» — 1:2 (0:0)
Голы: Лукаку, 62 — с пенальти (0:1). Санабрия, 70 (1:1). Мартинес, 85 (1:2).
«Торино»: Сиригу, Мурру (Ансальди, 67), Иццо, Войвода (Гояк, 90+1), Лянко, Бремер, Базелли (Линетти, 49), Мандрагора, Лукич, Верди (Дзадза, 67), Санабрия (Белотти, 89).
«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Брозович (Санчес, 81), Гальярдини (Янг, 56), Барелла, Хакими (Дармиан, 88), Перишич (Эриксен, 56), Лукаку, Мартинес (Весино, 89).
Предупреждение: Гальярдини, 53.
Судья: Валери (Италия).
14 марта. Турин. Стадион Олимпийский.
«Парма» — «Рома» — 2:0 (1:0)
Голы: Михайла, 9 (1:0). Эрнани, 55 — с пенальти (2:0).
«Парма»: Сепе, Бани, Конти (Лаурини, 82), Пеццелла, Осорио, Куртич, Бругман, Эрнани (Грасси, 72), Пелле (Зиркзе, 61), Ман, Михайла (Карамо, 82).
«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Бруну Перес (Рейнолдс, 60), Манчини, Кумбулла (Кристанте, 59), Роджер Ибаньес, Пеллегрини (Диавара, 79), Вильяр (Майораль, 79), Джеко, Педро (Перес, 60), Эль-Шаарави.
Предупреждения: Осорио, 23. Бруну Перес, 32. Пеллегрини, 54. Эрнани, 66. Джеко, 69. Грасси, 90+1.
Судья: Пиччинини (Италия).
14 марта. Парма. Стадион «Эннио Тардини».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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