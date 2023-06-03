«Интер» победил «Торино» Миранчука в матче последнего тура серии А

«Интер» в гостях победил «Торино» в матче 38-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте забил Марсело Брозович.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

«Интер» (72 очка) поднялся на второе место в серии А, обогнав «Лацио» (71) — у римлян есть один матч в запасе. «Торино» с 53 очками занимает 9-ю строчку.