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Сегодня, 21:24

«Интер» победил «Торино» Миранчука в матче последнего тура серии А

Руслан Минаев
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Игроки «Интера» Марсело Брозович и Алессандро Бастони и полузащитник «Торино» Алексей Миранчук.
Фото AFP

«Интер» в гостях победил «Торино» в матче 38-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте забил Марсело Брозович.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

«Интер» (72 очка) поднялся на второе место в серии А, обогнав «Лацио» (71) — у римлян есть один матч в запасе. «Торино» с 53 очками занимает 9-ю строчку.

Италия. Серия А. 38-й тур
03 июн, 19:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:1
Интер

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
серия А
1
0
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Неделя

Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Интером»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
3
 Лацио 37 21 8 8 58-30 71
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 37 10 13 14 37-47 43
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
19
 Кремонезе 37 4 12 21 34-69 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 3
3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 - : -
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 - : -
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 - : -
4.06 22:00
Милан – Верона
 - : -
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Рома – Специя
 - : -
4.06 22:00
Аталанта – Монца
 - : -
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Удинезе – Ювентус
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 25
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 23 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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