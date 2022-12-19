«Торино» хочет продлить контракт с голкипером Милинковичем-Савичем

«Торино» хочет продлить контракт с основным голкипером команды Ваней Милинковичем-Савичем, сообщает Tuttosport.

Туринский клуб предлагает 25-летнему сербу новый контракт с повышением зарплаты.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне серии А он провел 15 матчей, в которых пропустил 17 мячей.

На ЧМ-2022 в Катаре Милинкович-Савич был первым номером сборной Сербии и в 3 матчах пропустил 8 голов.