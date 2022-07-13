«Торино» хочет получить 50 миллионов евро за защитника Бремера, которым интересуются «Ювентус» и «Интер»

Президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что хочет продать защитника Глейсона Бремера как минимум за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на 25-летнего бразильца претендуют «Ювентус» и «Интер».

«Это верная цена за Глейсона. Я уже сказал ему, что согласен отпустить его, если мы получим достойное предложение. Сейчас я вижу разговоры, что Шкриньяр из «Интера» стоит 70 миллионов евро. При всем уважении, я считаю, что ценник на Бремера намного выше того, который фигурирует в прессе», — приводит Goal слова Кайро.

В сезоне-2021/22 Бремер забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Торино». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.