«Торино» хочет получить 50 миллионов евро за защитника Бремера, которым интересуются «Ювентус» и «Интер»
Президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что хочет продать защитника Глейсона Бремера как минимум за 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на 25-летнего бразильца претендуют «Ювентус» и «Интер».
«Это верная цена за Глейсона. Я уже сказал ему, что согласен отпустить его, если мы получим достойное предложение. Сейчас я вижу разговоры, что Шкриньяр из «Интера» стоит 70 миллионов евро. При всем уважении, я считаю, что ценник на Бремера намного выше того, который фигурирует в прессе», — приводит Goal слова Кайро.
В сезоне-2021/22 Бремер забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Торино». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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|0
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13
|Болонья
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|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
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|0
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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