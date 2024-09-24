«Торино» проиграл «Эмполи» и вылетел из Кубка Италии

«Эмполи» в гостях обыграл «Торино» и вышел в 1/8 финала Кубка Италии — 2:1.

Первый гол гостей забил Эммануэль Эконг, в добавленное ко второму тайму время отличился Николас Хаас. В составе туринского клуба забил Че Адамс.

«Торино» возглавляет экс-главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

Соперник «Эмполи» по следующему раунду станет «Фиорентина».