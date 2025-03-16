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16 марта 2025, 00:48

Гол Влашича принес «Торино» победу над «Эмполи»

Сергей Разин
корреспондент

«Торино» в матче 29-го тура чемпионата Италии дома обыграл «Эмполи» со счетом 1:0.

Единственный гол на 70-й минуте забил Никола Влашич.

После этого матча «Торино» с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Эмполи» с 22 очками — на 18-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур.
15 марта 2025, 22:45. Олимпийский (Турин)
Торино
1:0
Эмполи

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ФК Торино
ФК Эмполи
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 Комо 0 0 0 0 0-0 0
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