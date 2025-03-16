Гол Влашича принес «Торино» победу над «Эмполи»

«Торино» в матче 29-го тура чемпионата Италии дома обыграл «Эмполи» со счетом 1:0.

Единственный гол на 70-й минуте забил Никола Влашич.

После этого матча «Торино» с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Эмполи» с 22 очками — на 18-й строчке.