Гол Влашича принес «Торино» победу над «Эмполи»
«Торино» в матче 29-го тура чемпионата Италии дома обыграл «Эмполи» со счетом 1:0.
Единственный гол на 70-й минуте забил Никола Влашич.
После этого матча «Торино» с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Эмполи» с 22 очками — на 18-й строчке.
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
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|0
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|0
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|0
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10
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|0
|0
|0-0
|0
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11
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|0
|0
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|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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