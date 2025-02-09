«Торино» сыграл вничью с «Дженоа»

«Торино» в матче 24-го тура чемпионата Италии дома сыграл вничью с «Дженоа» со счетом 1:1.

Отличились Андреа Пинамонти и Мортен Торсби, который забил в свои ворота.

После этого матча «Торино» с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Дженоа» с 27 очками — на 12-й строчке.