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«Торино» обыграл «Дженоа»

21:30
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«Торино» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии обыграл «Дженоа».

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур

«Торино» — «Дженоа» — 3:2 (2:0)

Голы: Санабрия, 14 (1:0). Побега, 31 (2:0). Дестро, 69 (2:1). Брекало, 77 (3:1). Кайседо, 81 (3:2).

«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди (Эйна, 72), Джиджи, Буонджорно, Бремер, Синго (Войвода, 59), Линетти (Прат, 59), Лукич, Побега, Санабрия (Белотти, 59), Брекало.

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Васкес, Камбьясо, Стураро (Бехрами, 69), Туре (Гальдамес, 46), Фарес, Гильоне (Каллон, 46), Ровелла, Дестро (Пандев, 80), Экубан (Кайседо, 61).

Предупреждения: Васкес, 63. Фарес, 78. Каллон, 85. Побега, 88. Прат, 90+2.

Судья: Джакомелли.

22 октября. Турин. Стадион Олимпийский.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
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Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
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Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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