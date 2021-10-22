«Торино» обыграл «Дженоа»
«Торино» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии обыграл «Дженоа».
Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур
«Торино» — «Дженоа» — 3:2 (2:0)
Голы: Санабрия, 14 (1:0). Побега, 31 (2:0). Дестро, 69 (2:1). Брекало, 77 (3:1). Кайседо, 81 (3:2).
«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди (Эйна, 72), Джиджи, Буонджорно, Бремер, Синго (Войвода, 59), Линетти (Прат, 59), Лукич, Побега, Санабрия (Белотти, 59), Брекало.
«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Васкес, Камбьясо, Стураро (Бехрами, 69), Туре (Гальдамес, 46), Фарес, Гильоне (Каллон, 46), Ровелла, Дестро (Пандев, 80), Экубан (Кайседо, 61).
Предупреждения: Васкес, 63. Фарес, 78. Каллон, 85. Побега, 88. Прат, 90+2.
Судья: Джакомелли.
22 октября. Турин. Стадион Олимпийский.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю