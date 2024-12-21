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Сегодня, 19:02

«Болонья» победила «Торино»

Руслан Минаев
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«Болонья» на выезде обыграла «Торино» в матче 17-го тура серии А — 2:0.

У гостей голы забили Тейс Даллинга и Томмазо Побега. В начале матча форвард Сантьяго Кастро («Болонья») не реализовал пенальти.

«Болонья» набрала 28 очков и занимает 7-е место в таблице серии А. «Торино» с 19 очками — на 11-й строчке.

Италия. Серия А. 17-й тур
21 дек, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:2
Болонья

ФК Болонья
ФК Торино
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 16 12 1 3 39-17 37
2
 Наполи 16 11 2 3 24-11 35
3
 Интер 15 10 4 1 40-15 34
4
 Фиорентина 15 9 4 2 28-11 31
5
 Лацио 16 10 1 5 30-23 31
6
 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
11
 Эмполи 16 4 7 5 14-16 19
12
 Рома 16 4 4 8 18-23 16
13
 Дженоа 16 3 7 6 13-24 16
14
 Лечче 16 4 4 8 10-27 16
15
 Комо 16 3 6 7 18-28 15
16
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
17
 Парма 16 3 6 7 23-28 15
18
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19
 Монца 16 1 7 8 14-21 10
20
 Венеция 16 2 4 10 15-29 10
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 - : -
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 - : -
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