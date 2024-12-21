«Болонья» победила «Торино»

«Болонья» на выезде обыграла «Торино» в матче 17-го тура серии А — 2:0.

У гостей голы забили Тейс Даллинга и Томмазо Побега. В начале матча форвард Сантьяго Кастро («Болонья») не реализовал пенальти.

«Болонья» набрала 28 очков и занимает 7-е место в таблице серии А. «Торино» с 19 очками — на 11-й строчке.