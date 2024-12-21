«Болонья» победила «Торино»
«Болонья» на выезде обыграла «Торино» в матче 17-го тура серии А — 2:0.
У гостей голы забили Тейс Даллинга и Томмазо Побега. В начале матча форвард Сантьяго Кастро («Болонья») не реализовал пенальти.
«Болонья» набрала 28 очков и занимает 7-е место в таблице серии А. «Торино» с 19 очками — на 11-й строчке.
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|3
|24-11
|35
|
3
|Интер
|15
|10
|4
|1
|40-15
|34
|
4
|Фиорентина
|15
|9
|4
|2
|28-11
|31
|
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|16
|10
|1
|5
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|
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|10
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|
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|
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|
13
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|16
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|7
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|13-24
|16
|
14
|Лечче
|16
|4
|4
|8
|10-27
|16
|
15
|Комо
|16
|3
|6
|7
|18-28
|15
|
16
|Верона
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|
17
|Парма
|16
|3
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|7
|23-28
|15
|
18
|Кальяри
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|3
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|15-26
|14
|
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38 тур
|20.12
|22:45
|
Верона – Милан
|0 : 1
|21.12
|17:00
|
Торино – Болонья
|0 : 2
|21.12
|20:00
|
Дженоа – Наполи
|- : -
|21.12
|22:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|22.12
|14:30
|
Рома – Парма
|- : -
|22.12
|17:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.12
|20:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|22.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|- : -
|23.12
|20:30
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|23.12
|22:45
|
Интер – Комо
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|11
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
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|П
|
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Нуну Тавареш
Лацио
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Лукас Бельтран
Фиорентина
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|
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Ромелу Лукаку
Наполи
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|И
|К
|Ж
|
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Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|16
|1
|4
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Павел Давидович
Верона
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|1
|3
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