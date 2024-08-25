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Сегодня, 21:32

«Торино» Ваноли обыграл «Аталанту» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торино» на своем поле победил «Аталанту» в матче 2-го тура итальянской серии А — 2:1.

Гости открыли счет на 26-й минуте, отличился Матео Ретеги. Туринцы отыгрались пять минут спустя благодаря голу Ивана Илича. На 49-й минуте победный гол хозяев забил Че Адамс.

«Торино» (4 очка) поднялся на второе место в серии А после двух туров. В межсезонье команду возглавил экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

«Аталанта» (3) идет восьмой в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 2-й тур
25 авг, 19:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
2:1
Аталанта

В параллельном матче «Фиорентина» и «Венеция» сыграли вничью — 0:0.

Италия. Серия А. 2-й тур
25 авг, 19:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
0:0
Венеция

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Паоло Ваноли
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 2 1 1 0 4-2 4
2
 Дженоа 2 1 1 0 3-2 4
3
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
4
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
5
 Аталанта 1 1 0 0 4-0 3
6
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
7
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
8
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
9
 Фиорентина 2 0 2 0 1-1 2
10
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
11
 Рома 1 0 1 0 0-0 1
12
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
13
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
14
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
15
 Монца 2 0 1 1 0-1 1
16
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
17
 Венеция 2 0 1 1 1-3 1
18
 Комо 1 0 0 1 0-3 0
19
 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
20
 Лечче 2 0 0 2 0-6 0
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38 тур
24.08 19:30
Парма – Милан
 2 : 1
24.08 19:30
Удинезе – Лацио
 2 : 1
24.08 21:45
Интер – Лечче
 2 : 0
24.08 21:45
Монца – Дженоа
 0 : 1
25.08 19:30
Фиорентина – Венеция
 0 : 0
25.08 19:30
Торино – Аталанта
 - : -
25.08 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
25.08 21:45
Наполи – Болонья
 - : -
26.08 19:30
Кальяри – Комо
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26.08 21:45
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 - : -
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Марко Брешанини

Марко Брешанини

Аталанта

 2
Даниэль Москера

Даниэль Москера

Верона

 2
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 2
П
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 2
Тимоти Веа

Тимоти Веа

Ювентус

 1
Ондрей Дуда

Ондрей Дуда

Верона

 1
И К Ж
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Ассан Камара

Ассан Камара

Удинезе

 2 0 0
Лаутаро Джаннетти

Лаутаро Джаннетти

Удинезе

 2 0 2
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