«Торино» Ваноли обыграл «Аталанту» в серии А
«Торино» на своем поле победил «Аталанту» в матче 2-го тура итальянской серии А — 2:1.
Гости открыли счет на 26-й минуте, отличился Матео Ретеги. Туринцы отыгрались пять минут спустя благодаря голу Ивана Илича. На 49-й минуте победный гол хозяев забил Че Адамс.
«Торино» (4 очка) поднялся на второе место в серии А после двух туров. В межсезонье команду возглавил экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли.
«Аталанта» (3) идет восьмой в турнирной таблице.
В параллельном матче «Фиорентина» и «Венеция» сыграли вничью — 0:0.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
2
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
6
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
10
|Торино
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Эмполи
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
16
|Болонья
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
17
|Венеция
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
18
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
Результаты / календарь
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34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
|24.08
|19:30
|
Парма – Милан
|2 : 1
|24.08
|19:30
|
Удинезе – Лацио
|2 : 1
|24.08
|21:45
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|24.08
|21:45
|
Монца – Дженоа
|0 : 1
|25.08
|19:30
|
Фиорентина – Венеция
|0 : 0
|25.08
|19:30
|
Торино – Аталанта
|- : -
|25.08
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|25.08
|21:45
|
Наполи – Болонья
|- : -
|26.08
|19:30
|
Кальяри – Комо
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|2
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Тимоти Веа
Ювентус
|1
|
|
Ондрей Дуда
Верона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2
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