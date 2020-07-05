Тонали согласился на переход в «Интер»

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали определился с местом продолжения карьеры. 20-летний итальянец готов летом стать игроком «Интера», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Нерадзурри» хотят арендовать игрока на сезон с обязательным выкупом за 50 миллионов евро.

На Тонали также претендуют «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне на счету итальянца 1 гол и 5 результативных передач в 26 матчах серии А.