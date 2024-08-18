Томори рассказал о желании «Милана» побеждать в каждом матче
Защитник Фикайо Томори верит в перспективы «Милана» в новом сезоне.17 августа миланцы сыграли с «Торино» вничью — 2:2 в первом туре серии А.
«Все хотят выигрывать. Есть что улучшать, но я вижу много положительно, испытываю оптимизм, — цитирует Томори pianetamilan.it.
В следующем туре серии А «Милан» сыграет с «Пармой». Встреча пройдет 24 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торино
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
2
|Милан
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
3
|Интер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Фиорентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Парма
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
8
|Эмполи
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
9
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|2 : 2
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|1 : 1
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|2 : 2
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|0 : 0
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|2
|
|
Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|
|
Алессандро Вольякко
Дженоа
|1
|П
|
|
Николо Барелла
Интер
|1
|
|
Анж-Йоан Бонни
Парма
|1
|
|
Валентино Лазаро
Торино
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Кристьян Асллани
Интер
|1
|0
|1
|
|
Ботонд Балог
Парма
|1
|0
|1
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