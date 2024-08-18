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Сегодня, 09:10

Томори рассказал о желании «Милана» побеждать в каждом матче

Виктория Кравченко
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Защитник Фикайо Томори верит в перспективы «Милана» в новом сезоне.17 августа миланцы сыграли с «Торино» вничью — 2:2 в первом туре серии А.

«Все хотят выигрывать. Есть что улучшать, но я вижу много положительно, испытываю оптимизм, — цитирует Томори pianetamilan.it.

В следующем туре серии А «Милан» сыграет с «Пармой». Встреча пройдет 24 сентября.

ФК Милан
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