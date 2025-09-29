Футбол
29 сентября, 05:18

Томори: «Аллегри знает, что нужно «Милану» для победы»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Милана» Фикайо Томори после победы в матче 5-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (2:1) прокомментировал выступление своей команды.

«Тренер работал со многими сильными игроками и знает, что нужно команде для победы. Как только Аллегри пришел, он сразу сказал, что мы не должны пропускать так много голов, как это было в прошлом сезоне.

Мы упорно трудились, следуя установкам тренера: не играть слишком компактно, не оставлять свободных зон, не бегать по всему полю в попытке отобрать мяч. Иногда нужно сохранять спокойствие, проявлять терпение, ведь когда владеешь мячом, мастерство позволяет угрожать воротам соперника», — приводит слова Томори TMW.

«Милан» (12 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на первое место в серии А, обойдя «Наполи» (12) и «Рому» (12) по дополнительным показателям.

Неаполитанцы идут на второй строчке в турнирной таблице. У команды Антонио Конте прервалась серия из четырех подряд кряду в чемпионате.

  • zg

    Милан преобразился,другое дело,что в прошлом сезоне он просто был сырой,но умолять качества Аллегри точно не надо.

    29.09.2025

    • Аллегри — о победе над «Наполи»: «Я счастлив, это была важная проверка»

