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Сегодня, 16:30

Тухель — об Осимхене: «Если я что-то скажу, то Спаллетти ответит: «Почему Томас не держит рот на замке?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об интересе его команды к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену.

«Знаете, у меня есть мнение на этот счет... Но если я скажу это сейчас... Я знаю, как все работает. Если я что-то об этом скажу и это попадет в Италию, то там мой коллега скажет: «Почему Томас не держит рот на замке?». Я не буду говорить об игроках других клубов», — приводит слова Тухеля Sky Sport.

Ранее сообщалось, что нигерийский форвард близок к переходу в «Баварию» в летнее трансферное окно.

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Фабио Капелло: «Кварацхелия внес большой вклад в успехи «Наполи» в чемпионате Италии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 29 24 2 3 66-21 74
2
 Лацио 29 17 7 5 46-20 58
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
5
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 29 12 7 10 38-36 43
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
13
 Монца 29 9 8 12 34-41 35
14
 Эмполи 29 7 11 11 25-36 32
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
17
 Специя 29 5 11 13 25-45 26
18
 Верона 29 5 7 17 24-43 22
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 Кремонезе 29 2 10 17 26-54 16
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 Сампдория 29 3 6 20 18-50 15
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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

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Луис Муриэль

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