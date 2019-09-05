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Тома Менье: «Сегодня сказать «привет» или оскорбить стало почти одинаковым»

01:59
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Защитник «ПСЖ» Тома Менье после инцидента с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку призвал бороться с дескриминацией.

Ромелу Лукаку.В Италии снова расизм. В Кальяри оскорбляли Лукаку

В адрес форварда раздавались расистские выкрики со стороны болельщиков «Кальяри», а ультрас «Интера» опубликовали заявление, в котором не осуждают это поведение и объясняют, что расизма в Италии нет, но есть стремление вывести игроков соперников из равновесия.

— Проблема в том, что оскорбления стали настолько нормальным явлением, что все думают, что все в порядке, — цитирует GFFN Менье. — Это я говорю о заявлении ультрас «Интера». Сегодня сказать «привет» или оскорбить стало почти одинаковым.

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