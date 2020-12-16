Толой пропускает матч с «Ювентусом» из-за травмы, Гомес остался в запасе

Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой получил мышечное повреждение и пропустит матч 12-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», сообщает Football Italia. Он не попал в заявку на эту игру.

В запасе остался Алехандро Гомес. Аргентинский форвард, как ранее сообщали итальянские СМИ, серьезно поссорился с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. В запасе у команды из Бергамо остался и российский полузащитник Алексей Миранчук.

Матч «Ювентус» — «Аталанта» начнется в 20.30 по московскому времени.