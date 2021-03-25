Толой назвал мечтой вызов в сборную Италии
20:21
Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой поделился впечатлениями от вызова в сборную Италии на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
«Я очень счастлив, это действительно моя мечта. В последнее время об этом много говорили. Я получил итальянское гражданство примерно десять лет назад, но всего пару месяцев назад ФИФА дала разрешение на вызов в сборную Италию. Я сыграл 200 игр с «Аталантой», и 200-м был матч в Лиге чемпионов против «Реала»... Никогда не думал, что доберусь до того места, где я нахожусь сегодня. Знаю, что ответственность велика, но, как всегда, я буду стараться», — приводит слова Толой официальный сайт клуба.
Толой выступает за «Аталанту» с 2015 года. В марте 2020 года 30-летний бразилец получил вызов в сборную Италии.
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