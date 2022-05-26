Типа фанаты «Ромы» всю ночь ждали команду после победы в финале Лиги конференций

Болельщики «Ромы» всю ночь ждали команду у Олимпийского стадиона после победы в финале Лиги конференций над «Фейеноордом» (1:0).

Фанаты праздновали победу и долгое время находились у входа в стадион, чтобы поприветствовать команду.