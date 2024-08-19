Тикнизян считает, что переход Алексея Миранчука в «Атланту» станет хорошим шансом для него
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту».
«Мне кажется, что мне еще рано говорить о переезде в США. Леша Миранчук — очень классный футболист, я даже не понимаю, почему в «Аталанте» ему так мало времени давали, потому что у него очень хорошие качества. Чемпионат MLS является зрелищным. Я думаю, что это очень неплохо в нынешних реалиях для Алексея. Был бы я готов потом перейти в американский чемпионат? Да какая Америка, я сейчас в России», — цитирует Тикнизяна ТАСС.
30 июля Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту», подписав контракт до конца 2027 года.
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12
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13
|Рома
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|Эмполи
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15
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16
|Аталанта
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17
|Ювентус
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18
|Лечче
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19
|Венеция
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20
|Наполи
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|1
|0-3
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|2 : 2
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|19:30
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Парма – Фиорентина
|1 : 1
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|2 : 2
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|0 : 0
|18.08
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Болонья – Удинезе
|1 : 1
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|3 : 0
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|0 : 0
|18.08
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Лацио – Венеция
|3 : 1
|19.08
|19:30
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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Даниэль Москера
Верона
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Маркус Тюрам
Интер
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Магнус Андерсен
Венеция
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Дарко Лазович
Верона
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Николо Барелла
Интер
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Анж-Йоан Бонни
Парма
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Марин Понграчич
Фиорентина
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Кристьян Асллани
Интер
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Паулу Ацци
Кальяри
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