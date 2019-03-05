Тиагу Силва: "Самый прекрасный момент в моей карьере? Переезд в Милан"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва рассказал о своих чувствах, которые он испытывал в 2009 году при переходе в "Милан".

– Самый прекрасный момент в моей карьере? Переезд в Милан, – цитирует бразильца Globo Esporte. – Это была команда, которой я мог восхищаться только по телевизору, а потом вдруг оказался в раздевалке вместе с ними: Неста, Мальдини, Пирло, Зеедорф, Индзаги, Кака, куча бразильцев и аж сам Алешандре Пату.

Я был очень взволновал, когда прибыл в Миланелло (тренировочная база "Милана". – Прим. "СЭ"). Пату показал учебный центр и раздевалку, фотографии звезд и чемпионов прошлого: я смотрел на все как ребенок. Этот день изменил меня как игрока.

Я всем обязан Леонардо (технический директор и тренер "Милана" в 2009 году. – Прим. "СЭ"), который в то время приложил огромные усилия для того, чтобы я надел футболку "россонери".

Тиагу Силва играл в "Милане с 2009 по 2012 г. На его счету 119 матчей и 6 голов за итальянский клуб.