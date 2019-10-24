Тиагу Мотта: «В 2008 году «Дженоа» изменил мою жизнь. Теперь я хочу отдать долг и спасти команду от вылета»

Главный тренер «Дженоа» Тиагу Мотта признался, что чувствует в себе силы вытащить команду со дна таблицы. После 8 туров «грифоны» занимают 19-е, предпоследнее место в чемпионате Италии.

— У меня хорошее предчувствие, — заявил 37-летний тренер в интервью Sky Sports. — Для меня возвращение сюда — это большой шанс и честь. Ситуация непростая, но мы справимся. Носить футболку «Дженоа» нужно заслуживать каждый день.

У меня есть много идей, в том числе тактических, но самое главное в работе — самоотдача. Я посмотрел в глаза игрокам и увидел в них веру в спасение. В 2008 году «Дженоа» изменил мою жизнь. Теперь я хочу отдать долг и спасти команду от вылета.

Тиагу Мотта возглавил «Дженоа» во вторник. На эту должность также претендовал экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера.