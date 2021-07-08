Тиагу Мотта стал главным тренером «Специи»
20:38
Новым главным тренером «Специи» стал Тиагу Мотта, сообщает 8 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на три года. Специалист заменил на этом посту Винченцо Итальяно, который ушел в «Фиорентину».
WELCOME MISTER! ????— Spezia Calcio English (@acspezia_en) July 8, 2021
ANDEMO! ?? pic.twitter.com/XTopgWHNyC
После завершения карьеры игрока в 2018 году 38-летний Мотта успел поработать тренером молодежной команды «ПСЖ», а также с октября по декабрь 2019 года возглавлял «Дженоа».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю