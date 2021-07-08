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Тиагу Мотта стал главным тренером «Специи»

20:38
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Новым главным тренером «Специи» стал Тиагу Мотта, сообщает 8 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на три года. Специалист заменил на этом посту Винченцо Итальяно, который ушел в «Фиорентину».

 

После завершения карьеры игрока в 2018 году 38-летний Мотта успел поработать тренером молодежной команды «ПСЖ», а также с октября по декабрь 2019 года возглавлял «Дженоа».

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Евгений Петров все материалы автора

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