Тиагу Мотта стал главным тренером «Специи»

Новым главным тренером «Специи» стал Тиагу Мотта, сообщает 8 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на три года. Специалист заменил на этом посту Винченцо Итальяно, который ушел в «Фиорентину».

После завершения карьеры игрока в 2018 году 38-летний Мотта успел поработать тренером молодежной команды «ПСЖ», а также с октября по декабрь 2019 года возглавлял «Дженоа».