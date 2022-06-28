Тиагу Мотта покинет пост главного тренера «Специи»

Тиагу Мотта в ближайшее время покинет пост главного тренера «Специи». Стороны уже договорились об условиях расторжения договора, сообщает журналист Николо Скира.

Новым главным тренером команды серии А станет Лука Готти. С ним также уже обговорены все детали соглашения.

«Специя» по итогам прошлого сезона заняла 16-е место в серии А, набрав 36 очков в 38 матчах.

Готти прошлый сезон начинал на посту главного тренера «Удинезе», но не доработал до конца чемпионата.