Тиагу Мотта покинет пост главного тренера «Специи»
Тиагу Мотта в ближайшее время покинет пост главного тренера «Специи». Стороны уже договорились об условиях расторжения договора, сообщает журналист Николо Скира.
Новым главным тренером команды серии А станет Лука Готти. С ним также уже обговорены все детали соглашения.
«Специя» по итогам прошлого сезона заняла 16-е место в серии А, набрав 36 очков в 38 матчах.
Готти прошлый сезон начинал на посту главного тренера «Удинезе», но не доработал до конца чемпионата.
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3
|Наполи
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|0-0
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4
|Ювентус
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|0
|0
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|0-0
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
|0
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|0
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0
|0-0
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0
|0
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19
|Кремонезе
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20
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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|14.08
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
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Сампдория – Аталанта
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Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
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