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Тиагу Мотта может стать главным тренером «Специи»

10:08
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Новым главным тренером «Специи» может стать бывший игрок сборной Италии Тиагу Мотта. Именно 38-летний специалист является основным кандидатом на вакантную должность, сообщает Sky Sport Italia.

Пост главного тренера «Специи» освободился после того, как Винченцо Итальяно ушел в «Фиорентину».

После завершения карьеры игрока в 2018 году, Мотта успел поработать тренером молодежной команды «ПСЖ», а также с октября по декабрь 2019 года возглавлял основной состав «Дженоа».

В прошлом году Мотта успешно прошел обучение на тренерскую лицензию категории Pro.

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Иван Шитик все материалы автора

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