Тиагу Мотта может стать главным тренером «Специи»

Новым главным тренером «Специи» может стать бывший игрок сборной Италии Тиагу Мотта. Именно 38-летний специалист является основным кандидатом на вакантную должность, сообщает Sky Sport Italia.

Пост главного тренера «Специи» освободился после того, как Винченцо Итальяно ушел в «Фиорентину».

После завершения карьеры игрока в 2018 году, Мотта успел поработать тренером молодежной команды «ПСЖ», а также с октября по декабрь 2019 года возглавлял основной состав «Дженоа».

В прошлом году Мотта успешно прошел обучение на тренерскую лицензию категории Pro.