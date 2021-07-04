Тиагу Мотта может стать главным тренером «Специи»
10:08
Новым главным тренером «Специи» может стать бывший игрок сборной Италии Тиагу Мотта. Именно 38-летний специалист является основным кандидатом на вакантную должность, сообщает Sky Sport Italia.
Пост главного тренера «Специи» освободился после того, как Винченцо Итальяно ушел в «Фиорентину».
После завершения карьеры игрока в 2018 году, Мотта успел поработать тренером молодежной команды «ПСЖ», а также с октября по декабрь 2019 года возглавлял основной состав «Дженоа».
В прошлом году Мотта успешно прошел обучение на тренерскую лицензию категории Pro.
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