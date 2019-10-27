Тиагу Мотта доволен сплоченностью «Дженоа» в матче с «Брешиа»

Главный тренер «Дженоа» Тиагу Мотта — о матче с «Брешиа» (3:1) в девятом туре чемпионата Италии.

— Я чувствую себя хорошо, так как футболисты очень хорошо играли с первой до последней минуты, — цитирует специалиста Football Italia. — Я попросил их перед игрой, чтобы они оставались командой даже в сложные моменты. Они сделали это, и я доволен ими. Хочу похвалить всех, даже тех, кто остался на скамейке запасных. Мы оставались едиными, несмотря на все трудности. Этим я доволен больше всего. Мы не смогли сделать то, что могли, потому что «Брешиа» хорошо играла в первом тайме. После перерыва мы попытались сыграть перевести игру ближе к воротам соперника и забили три важных мяча.

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