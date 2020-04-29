Тест Дибалы на коронавирус четвертый раз дал положительный результат

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала снова сдал положительный анализ на коронавирус. Тест уже в четвертый раз показывает наличие болезни у футболиста, сообщает El Chiringuito.

21 марта Дибала написал в Twitter, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Позднее 26-летний аргентинец сообщил, что излечился от болезни, вызванной вирусом. В начале апреля девушка футболиста Ориана Сабатини в той же социальной сети рассказала об очередных положительных результатах тестов у нее и Дибалы.

Теперь нападающий теперь намерен пройти более интенсивное лечение, так как в мае «Ювентус» планирует начать подготовку к возможному возобновлению сезона, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в Италии коронавирусом болеют 201 505 человек. Скончались 27 359 человек.