Гол Черышева помог «Венеции» разгромить «Тернану»

«Венеция» в гостевом матче 34-го тура серии B разгромила «Тернану» со счетом 4:1.

Нападающий Денис Черышев вышел на замену и забил четвертый гол за «Венецию».