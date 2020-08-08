Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Теперь я должен называть тебя Мистер?» Реакция Буффона на назначение Пирло на пост главного тренера «Ювентуса»

8 августа 2020, 23:35
Джанлуиджи Буффон и Андреа Пирло. Фото Reuters
Джанлуиджи Буффон и Андреа Пирло. Фото Reuters
Теги:

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение Андреа Пирло на пост главного тренера команды.

— Теперь я должен называть тебя Мистер?! Удачи в этом новом испытании, Андреа! — написал Буффон в Twitter.

41-летний Пирло сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, об отставке которого было объявлено в субботу. Он выступал за туринцев с 2011 по 2015 год. 42-летний Буффон играет за «Ювентус» с 2001 года.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир