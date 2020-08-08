«Теперь я должен называть тебя Мистер?» Реакция Буффона на назначение Пирло на пост главного тренера «Ювентуса»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение Андреа Пирло на пост главного тренера команды.

— Теперь я должен называть тебя Мистер?! Удачи в этом новом испытании, Андреа! — написал Буффон в Twitter.

Quindi ora devo chiamarti Mister!!!



In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea! #CoachPirlo pic.twitter.com/CWHMUoyqR3 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 8, 2020

41-летний Пирло сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, об отставке которого было объявлено в субботу. Он выступал за туринцев с 2011 по 2015 год. 42-летний Буффон играет за «Ювентус» с 2001 года.