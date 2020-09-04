«Теперь официально». Ролик «Аталанты» о переходе Миранчука

«Аталанта» провела презентацию полузащитника Алексея Миранчука в качестве новичка команды. В Twitter появился специальный ролик, который посвящен этому событию.

— Всем привет! Я — Алексей Миранчук, — сказал игрок. — Мне очень нравится Бергамо. Вперед, «Аталанта», — добавил он на итальянском.

Ранее стало известно, что итальянский клуб заплатит за трансфер 14,5 млн евро, а сам 24-летний игрок подпишет с «Аталантой» 5-летний контракт (по схеме «4+1»). Появлялась информация, что он будет получать около двух миллионов евро в год.