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«Теперь официально». Ролик «Аталанты» о переходе Миранчука

18:19
Алексей Миранчук. Фото Twitter.
Алексей Миранчук. Фото Twitter.
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«Аталанта» провела презентацию полузащитника Алексея Миранчука в качестве новичка команды. В Twitter появился специальный ролик, который посвящен этому событию.

— Всем привет! Я — Алексей Миранчук, — сказал игрок. — Мне очень нравится Бергамо. Вперед, «Аталанта», — добавил он на итальянском.

Ранее стало известно, что итальянский клуб заплатит за трансфер 14,5 млн евро, а сам 24-летний игрок подпишет с «Аталантой» 5-летний контракт (по схеме «4+1»). Появлялась информация, что он будет получать около двух миллионов евро в год.

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