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Тео Эрнандес сменил имидж и устроил вечеринку с туалетной бумагой

02:46
Новая прическа Тео Эрнандеса. Фото Instagram
Новая прическа Тео Эрнандеса. Фото Instagram
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес сменил прическу, сделав себе короткую стрижку. Также француз устроил вечеринку с использованием туалетной бумаги.

«Вы должны добавить забавные штрихи этому карантину», — написал Эрнандес к видео, опубликованном в Instagram.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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