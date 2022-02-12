Тео Эрнандес прокомментировал продление контракта с «Миланом»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я счастлив. С первого дня в «Милане» я отлично проводил время с тренером и командой, меня устраивало руководство. Поэтому я и решил продлить контракт. Да, мной интересовались многие клубы, но я думал только о «Милане» и о том, чтобы остаться здесь. Я рад, что фанаты нас поддерживают, у меня хорошие отношения с командой, у меня и моей девушки скоро родится ребенок. Я счастлив в Милане», — приводит Football Italia слова Эрнандеса.

Эрнандес выступает за «Милан» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 27 матчей за команду, на его счету 4 гола и 8 результативных передач.

Вчера, 11 февраля «Милан» объявил о продлении контракта с 24-летним французом до конца июня 2026 года.