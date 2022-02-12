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Сегодня, 09:49

Тео Эрнандес прокомментировал продление контракта с «Миланом»

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Милана» Тео Эрнандес прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я счастлив. С первого дня в «Милане» я отлично проводил время с тренером и командой, меня устраивало руководство. Поэтому я и решил продлить контракт. Да, мной интересовались многие клубы, но я думал только о «Милане» и о том, чтобы остаться здесь. Я рад, что фанаты нас поддерживают, у меня хорошие отношения с командой, у меня и моей девушки скоро родится ребенок. Я счастлив в Милане», — приводит Football Italia слова Эрнандеса.

Эрнандес выступает за «Милан» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 27 матчей за команду, на его счету 4 гола и 8 результативных передач.

Вчера, 11 февраля «Милан» объявил о продлении контракта с 24-летним французом до конца июня 2026 года.

Источник: https://football-italia.net/theo-hernandez-many-teams-wanted-me-but-i-only-thought-about-milan/

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17%

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Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

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1.79

П2

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ТБ 2.5

13%

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Тео Эрнандес
Футбол
ФК Милан
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2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
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 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
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 Специя 24 7 5 12 26-44 26
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 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
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Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
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Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
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Милан – Рома
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