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Тео Эрнандес: «Если «Милан» выйдет в Лигу чемпионов», покрашу волосы в цвета клуба"

12:37
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал, как поступит, если его команда выйдет в Лигу чемпионов.

— Я хочу остаться в «Милане» надолго, чувствую себя тут, как дома, — приводит La Gazzetta dello Sport слова Эрнандеса. — Команда чувствует себя намного сильнее. Думаю, мы сможем попасть в Лигу чемпионов. Если мы сделаем это, то я покрашу волосы в красный и черный цвета.

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