Тео Эрнандес: «Если «Милан» выйдет в Лигу чемпионов», покрашу волосы в цвета клуба"
Защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал, как поступит, если его команда выйдет в Лигу чемпионов.
— Я хочу остаться в «Милане» надолго, чувствую себя тут, как дома, — приводит La Gazzetta dello Sport слова Эрнандеса. — Команда чувствует себя намного сильнее. Думаю, мы сможем попасть в Лигу чемпионов. Если мы сделаем это, то я покрашу волосы в красный и черный цвета.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.