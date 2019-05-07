Полузащитник "Милана" Темуе Бакайоко на своей странице в Инстаграме объяснил ситуацию, произошедшую в матче 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи". Как написали СМИ, на 25-й минуте встречи француз отказался выходить на замену и оскорбил главного тренера Дженнаро Гаттузо.

"Прошло несколько недель с тех пор, как я решил ничего не говорить, а просто продолжать работать. Однако, то, что произошло сегодня вечером, и интерпретация, которую СМИ пытаются дать, заставили меня немедленно реагировать, потому что я не согласен с тем, что меня считают игроком, который отказывается Выходить на поле, когда тренер просит, и который не уважает клуб и одноклубников.

Начиная на скамейке запасных, я готов отдать всего себя на 200 процентов, даже если бы мне пришлось играть только 5 минут. Когда Лукас оказался на газоне, меня попросили подготовиться, если потребуется замена, поэтому я сразу пошел разогреваться. Ушло на это максимум 2 - 3 минуты. Затем меня попросили вернуться на скамейку. Все это произошло, думаю, между 23 и 26 минутами.

Когда я сидел на скамейке, тренер неожиданно со мной заговорил, а я только повторил его слова. Больше ничего. Пусть будет ясно: я никогда не отказывался выходить на поле. Мне кажется, видеозапись говорит сама за себя. У меня было только одно желание – выйти на поле и помочь своим товарищам по команде, как я всегда делал и буду делать до конца сезона", - написал Бакайоко.

Bakayoko on Instagram: I have been spoken about in the press for several weeks now but I decided to say nothing and continue working. (1) pic.twitter.com/DmiKkSj3dN – Milan Eye (@MilanEye) 7 мая 2019 г.

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