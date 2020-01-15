Телеведущая, которую фанаты просили показать грудь, сыграла в футбол с Тотти
Итальянская журналистка и ведущая Дилетта Леотта опубликовала в своем Instagram фото и видео с бывшим капитаном «Ромы» Франческо Тотти. На кадрах видно, что девушка успешно реализовала 11-метровый удар, когда на воротах стоял 43-летний экс-футболист.
Леотта также сделала селфи с Тотти в том стиле, когда Франческо отпраздновал гол, сделав фото с помощью смартфона с фанатами «Ромы» прямо во время встречи против «Лацио» в 2015 году.
29 сентября, болельщики «Наполи» просили Дилетту показать грудь во время матча 6-го тура чемпионата Италии с «Брешиа» (2:1), на что девушка ответила отказом.
28-летняя Дилетта Леотта работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года. Она освещает матчи серии А и Кубка Италии.
Итальянская журналистка прокомментировала свою реакцию на требование болельщиков «Наполи» показать грудь