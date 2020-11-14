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Техническое поражение «Наполи» за неявку на матч с «Ювентусом» могут отменить

18:12
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Вопросом наказания «Наполи» за неявку на матч третьего тура серии А против «Ювентуса» займется Национальный олимпийский комитет Италии, сообщает Corriere dello Sport.

Высший орган спортивной юстиции страны еще раз рассмотрит аргументы, предоставленные «Наполи» в качестве оправдания своего невыезда в Турин, и мотивы, которыми руководствовалась федерация футбола, присуждая «Ювентус"у техническую победу со счетом 3:0 и снимая с «Наполи» одно очко.

Клуб из Неаполя уже проиграл дело в апелляционном суде федерации, однако если олимпийские органы юстиции сочтут это целесообразным, дело будет пересмотрено.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Милану» 3 очка.

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