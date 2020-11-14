Техническое поражение «Наполи» за неявку на матч с «Ювентусом» могут отменить
Вопросом наказания «Наполи» за неявку на матч третьего тура серии А против «Ювентуса» займется Национальный олимпийский комитет Италии, сообщает Corriere dello Sport.
Высший орган спортивной юстиции страны еще раз рассмотрит аргументы, предоставленные «Наполи» в качестве оправдания своего невыезда в Турин, и мотивы, которыми руководствовалась федерация футбола, присуждая «Ювентус"у техническую победу со счетом 3:0 и снимая с «Наполи» одно очко.
Клуб из Неаполя уже проиграл дело в апелляционном суде федерации, однако если олимпийские органы юстиции сочтут это целесообразным, дело будет пересмотрено.
«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Милану» 3 очка.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.