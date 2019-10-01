Тарибо Уэст заявил, что ушел из «Милана» из-за мафии

Бывший защитник сборной Нигерии Тарибо Уэст заявил, что покинул «Милан» в 2000 году из-за давления мафии. Нигериец защищал цвета красно-черных в сезоне-1999/2000, провел 4 матча и забил 1 гол, после чего перешел в «Дерби Каунти».

— Я ушел из-за мафии, — цитирует Score Nigeria Уэста. — Они подкупили докторов, чтобы те сказали, что я травмирован, но это было неправдой. Они хотели выкинуть меня из состава, потому что не хотели видеть африканца в итальянской команде.

Когда я ушел, я был близок к переходу в «Ливерпуль», но переговоры сорвались, и мне пришлось присоединиться к «Дерби».