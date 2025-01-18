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Тарханов считает, что Хвиче в «ПСЖ» будет не хуже, чем в Италии

Камила Абдурахманова
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

«Все-таки «ПСЖ» — это суперкоманда, топ-клуб, даже по значимости получше «Наполи». Но все равно французский чемпионат не сильнее итальянского, однако «ПСЖ» все время играет в Лиге чемпионов и побеждает в чемпионате, поэтому я не думаю, что ему будет хуже там, чем в Италии», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

Французский клуб заплатил за трансфер 75 миллионов евро. Это пятый по стоимости переход в истории зимнего трансферного окна. Рекорд принадлежит трансферу Фелипе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону», который состоялся в сезоне-2017/18 и обошелся в 135 миллионов евро.

Источник: Vprognoze.ru
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Александр Тарханов
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1
 Наполи 20 15 2 3 32-12 47
2
 Интер 19 13 5 1 48-17 44
3
 Аталанта 20 13 4 3 44-21 43
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 20 7 13 0 32-17 34
6
 Болонья 20 8 9 3 32-26 33
7
 Фиорентина 19 9 5 5 32-20 32
8
 Милан 19 8 7 4 29-19 31
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
11
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
12
 Торино 20 5 7 8 20-25 22
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 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
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 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
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