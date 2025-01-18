Тарханов считает, что Хвиче в «ПСЖ» будет не хуже, чем в Италии

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

«Все-таки «ПСЖ» — это суперкоманда, топ-клуб, даже по значимости получше «Наполи». Но все равно французский чемпионат не сильнее итальянского, однако «ПСЖ» все время играет в Лиге чемпионов и побеждает в чемпионате, поэтому я не думаю, что ему будет хуже там, чем в Италии», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

Французский клуб заплатил за трансфер 75 миллионов евро. Это пятый по стоимости переход в истории зимнего трансферного окна. Рекорд принадлежит трансферу Фелипе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону», который состоялся в сезоне-2017/18 и обошелся в 135 миллионов евро.