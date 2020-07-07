Таким Балотелли вы еще не видели. Новый имидж нападающего

Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли похвастался новой прической. 29-летний итальянец, традиционно носивший короткие прически, на этот раз заплел волосы в косички.

Ранее стало известно, что «Брешиа» собирается разорвать контракт с Балотелли из-за систематических прогулов. В июне его не пустили на тренировочную базу.