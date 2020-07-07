Таким Балотелли вы еще не видели. Новый имидж нападающего
7 июля 2020, 18:02
Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли похвастался новой прической. 29-летний итальянец, традиционно носивший короткие прически, на этот раз заплел волосы в косички.
Ранее стало известно, что «Брешиа» собирается разорвать контракт с Балотелли из-за систематических прогулов. В июне его не пустили на тренировочную базу.
Balotelli's new look, what we think? pic.twitter.com/yaHQUXJ69h— Italian Football TV (@IFTVofficial) July 7, 2020
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