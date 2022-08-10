Сыновья Ибрагимовича будут выступать за молодежные команды «Милана»

Дети нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича будут выступать за молодежные команды итальянского клуба, сообщает журналист Николо Скира.

Старший сын форварда Максимилиан (15 лет) будет выступать за команду «Милана» для игроков до 17 лет, а младший сын Винсент (14 лет) будет выступать за команду для футболистов до 15 лет.

В середине июля 40-летний Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до конца июня 2023 года.