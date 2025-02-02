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Сегодня, 18:58

Сын тренера «Спартака» получил тяжелую травму

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Вратарь «Венеции» Филип Станкович рискует пропустить остаток сезона-2024/25.

Средний сын Деяна Станковича получил тяжелую травму левого колена и был заменен в середине первого тайма матча 23-го тура серии А с «Удинезе» (2:3).

Права на 22-летнего Филипа принадлежат «Интеру», который отдал голкипера в аренду на год. В «Венеции» Станкович стал основным, одним из лидеров команды. Возможно, теперь миланский гранд досрочно отзовет футболиста, чтобы взять под контроль его лечение и восстановление.

Деян Станкович
Футбол
ФК Венеция
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 22 17 2 3 37-15 53
2
 Интер 21 15 5 1 55-18 50
3
 Аталанта 23 14 5 4 49-26 47
4
 Ювентус 23 9 13 1 39-20 40
5
 Фиорентина 22 11 6 5 37-23 39
6
 Лацио 22 12 3 7 38-30 39
7
 Болонья 22 9 10 3 35-27 37
8
 Милан 21 9 7 5 32-23 34
9
 Рома 22 8 6 8 33-28 30
10
 Удинезе 23 8 5 10 28-36 29
11
 Торино 23 6 9 8 24-27 27
12
 Дженоа 23 6 8 9 21-32 26
13
 Лечче 23 6 5 12 18-41 23
14
 Верона 23 7 2 14 26-48 23
15
 Комо 23 5 7 11 27-38 22
16
 Эмполи 23 4 9 10 22-33 21
17
 Кальяри 22 5 6 11 23-36 21
18
 Парма 23 4 8 11 29-42 20
19
 Венеция 23 3 7 13 22-38 16
20
 Монца 23 2 7 14 20-34 13
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31.01 22:45
Парма – Лечче
 1 : 3
1.02 17:00
Монца – Верона
 0 : 1
1.02 17:00
Удинезе – Венеция
 3 : 2
1.02 20:00
Аталанта – Торино
 1 : 1
1.02 22:45
Болонья – Комо
 2 : 0
2.02 14:30
Ювентус – Эмполи
 4 : 1
2.02 17:00
Фиорентина – Дженоа
 2 : 1
2.02 20:00
Милан – Интер
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Нуну Тавареш

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Аталанта

 6
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 5
И К Ж
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 12 2 2
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