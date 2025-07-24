Сын тренера «Спартака» Александар Станкович перешел из «Интера» в «Брюгге»
«Брюгге» подписал полузащитника «Интера» Александара Станковича, сообщается на сайте бельгийского клуба.
19-летний серб заключил контракт на четыре сезона — до 2029 года.
В прошедшем сезоне хавбек на правах аренды играл в швейцарском «Люцерне». Он провел 40 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи.
Александар — сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
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4
|Комо
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5
|Милан
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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17
|Лечче
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|0-0
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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20
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
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|Рома – Фиорентина
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