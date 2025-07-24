Сын тренера «Спартака» Александар Станкович перешел из «Интера» в «Брюгге»

«Брюгге» подписал полузащитника «Интера» Александара Станковича, сообщается на сайте бельгийского клуба.

19-летний серб заключил контракт на четыре сезона — до 2029 года.

В прошедшем сезоне хавбек на правах аренды играл в швейцарском «Люцерне». Он провел 40 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Александар — сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.