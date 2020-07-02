Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Сын Симеоне установил уникальное достижение в серии А

2 июля 2020, 17:28
Теги:

«Болонья» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Кальяри» — 1:1. В составе гостей отличился Джованни Симеоне.

Сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне установил уникальное достижение. Он стал первым игроком в истории серии А, забивавшем в каждом из 12 месяцев.

На счету 24-летнего аргентинца в текущем сезоне 10 голов и 4 результативные передачи.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир