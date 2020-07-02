Сын Симеоне установил уникальное достижение в серии А

«Болонья» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Кальяри» — 1:1. В составе гостей отличился Джованни Симеоне.

12 — Giovanni #Simeone is the first player in the #SerieA history to have scored in each of the 12 months of the year. Historic. pic.twitter.com/Ypxw5SMKM9 — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 2, 2020

Сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне установил уникальное достижение. Он стал первым игроком в истории серии А, забивавшем в каждом из 12 месяцев.

На счету 24-летнего аргентинца в текущем сезоне 10 голов и 4 результативные передачи.