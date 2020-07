Сын Симеоне установил уникальное достижение в серии А

«Болонья» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Кальяри» — 1:1. В составе гостей отличился Джованни Симеоне.

12 — Giovanni #Simeone is the first player in the #SerieA history to have scored in each of the 12 months of the year. Historic. pic.twitter.com/Ypxw5SMKM9