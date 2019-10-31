Сын Роналду в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса» забил 58 голов

Криштиану Роналду-младший, сын известного португальского форварда, проводит впечатляющий сезон за «Ювентус» (U-9). В 28 матчах он забил 58 голов и сделал 18 результативных передач, сообщается в Twitter FootballTalentScout.

В дебютной игре Криштиану-младший оформил покер. В одной из встреч он забил сем голов. Ранее Роналду заявил, что будет рад, если его сын станет профессиональным футболистом.

34-летний Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». Ранее португалец выступал за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».

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