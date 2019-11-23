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Сын Мальдини включен в заявку «Милана» на матч с «Наполи»

02:09
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Сын великого защитника Паоло Мальдини впервые включен в заявку основной команды «Милана». Нападающий Даниэль Мальдини вошел в число 21 игрока, которые могут выйти на поле в субботнем матче серии А против «Наполи».

В прошлом месяце сыну экс-защитника «Милана» исполнилось 18 лет. Недавно он продлил свой контракт до 2024 года.

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